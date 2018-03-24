Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию", продолжая безосновательно обвинять Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также называть это "атакой" и "угрозой безопасности Европы". Как передает Арменпресс, в письме, опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera дипломат указал на абсурдность и неприемлемость заявлений британской стороны.



"Официальные представители Лондона дошли до того, что открыто сравнивают Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (в Германии). Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Елена", - написал Разов.