Время в Ереване: 11:07:36,   24 Март

Посол РФ в Италии предложил Лондону найти "русский след" в отравлении Наполеона


Посол РФ в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию", продолжая безосновательно обвинять Москву в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также называть это "атакой" и "угрозой безопасности Европы". Как передает Арменпресс, в письме, опубликованном в субботу в газете Corriere della Sera дипломат указал на абсурдность и неприемлемость заявлений британской стороны.

"Официальные представители Лондона дошли до того, что открыто сравнивают Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в России с Олимпиадой 1936 года (в Германии). Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Елена", - написал Разов.




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации