Ведение открепленных дел 11 подсудимых по факту захвате полка ППС приписано судье Аршаку Варданяну

Ведение открепленных дел 11 подсудимых по факту захвате полка ППС приписано судье суда общей юрисдикции ереванских округов Кентрон и Норк Мараш Аршаку Варданяну. Об этом в беседе с Арменпресс сообщил начальник Управления по регламенту и связей с общественностью Судебного департамента РА АрманХачатрян.

«Дела, находящиеся в ведении судьи Артура Оганяна, прикрепленные к судье судебные служащие вместе с делами, находящимися в его ведении, оприходовали в офисе. Система электронной подписи в автоматическом режиме прикрепляет других судей. Указанное дело приписано АршакуВарданяну, что уже зафиксировано в судебно-информационной системе Datalex», - сказал он.

Судья АршакВарданян будет вести дела АрамаМанукяна, Ованеса Арутюняна, ТатулаТамразяна, Арама Акопяна, Тиграна Манукяна, Араика Акопяна, ВарданаГераветяна, Мартироса Акопяна, Сергея Кюрегяна, ГеворкаИрицяна, Тороса Торосяна.

14 марта указом президента Сержа Саргсяна прекращены полномочия судьи суда общей юрисдикции Еревана Артура Оганяна в связи с состоянием его здоровья.