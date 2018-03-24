За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия более 150 раз

За период 18-24 марта на линии соприкосновения cарцахскими войсками противник нарушил режим перемирия более 150 раз, произведя более 3500 выстрелов по армянским позициям.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха, 19 марта на северном направлении линии соприкосновения арцахской и азербайджанской противоборствующих сторон, с целью разведывательных полетов противник применил БПЛА, который был своевременно замечен и сбит военнослужащими Армии обороны.

Передовыечасти Армии обороны Арцаха продолжают полностью контролировать передовую и предпринимать необходимые шаги для надежной защиты боевых позиций на передовой.