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За прошедшую неделю на линии соприкосновения противник нарушил режим перемирия более 150 раз


За период 18-24 марта  на линии соприкосновения  cарцахскими войсками противник  нарушил режим перемирия более 150  раз, произведя  более 3500 выстрелов   по армянским позициям.

Как сообщили Арменпресс из пресс-службы МО Арцаха,  19 марта на северном направлении линии соприкосновения  арцахской и азербайджанской противоборствующих сторон, с целью разведывательных полетов противник применил БПЛА, который был своевременно замечен и сбит военнослужащими Армии обороны.

Передовыечасти Армии обороны  Арцаха продолжают полностью контролировать передовую и предпринимать необходимые  шаги для  надежной защиты боевых позиций на  передовой.




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