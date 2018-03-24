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Армяно-австралийская парламентская группа дружбы штата Новый Южный Уэллс приняла резолюцию об укреплении связей с Арцахом


Армяно-австралийская парламентская группа дружбы штата Новый Южный Уэллс приняла резолюцию об укреплении связей с  Арцахом, тем самым выразив солидарность с народом Арцаха в его праве  на самоопределение.

Как  передает Арменпресс, об этом сообщает комитет Ай Дата  Австралии. Резолюция  принята  по итогам встречи членов Армяно-австралийской парламентской группы дружбы штата Новый Южный Уэллс и госминистром Арцаха Араиком Арутюняном. 

В  частности, в резолюции отмечается, что парламент штата Новый Южный Уэллс в 2012г. признал право на самоопределение всех народов – в том числе и Нагорного Карабаха, призвав правительство страны официально признать независимость НКР и укрепить связи между  Австралией и НКР.

Группа заявила о своей солидарности с резолюцией 2012г., в том числе  и с правом народа Арцаха на самоопределение.




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