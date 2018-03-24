Шквал ветра повредил крыши – МЧС призывает к бдительности

24 марта в 11:09 часов поступило сообщение о том, что сильный ветер повредил крышу швейной мастерской на ул.Шинарарнери 14 в Ванадзоре.

Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, на место выехала оперативная группа спасателей. Выяснилось, что ветром повредило около 24x60 м крыши.

24 марта в 10:26 часов поступило сообщение о том, что сильный ветер повредил крышу дома на 5-й района Тандзут в Ванадзоре.

На место выехала оперативная группа спасателей.

Выяснилось, что ветром повредило около 15x15 м крыши 2-этажного дома.

Проникающие в пространство Армении теплые воздушные массы сталкиваются с холодными потоками с Черного моря. В результате формируемого мощного фронта с полудня 24 марта до полудня 25 марта в республике ожидается шквалистый ветер опасной силы.

В Шираке, Лори, Тавуше, Гегаркунике, Сюнике и Арцахе порывы ветра могут достигать 30-35 м/сек., в Котайке, Армавире, Арагацотне, Арарате, Вайоцдзоре – 20-25 м/сек. По словам Г. Суреняна, сильный ветер может ломать деревья, сносить крыши, рекламные щиты и т.д.Он призвал население быть осторожным.