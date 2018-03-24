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На участке пути Каракерт-Артени электропоезд врезался в стадо овец


23 марта на 2.799 км  пути Каракерт-Артени электропоезд врезался в стадо овец.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в результате  задавлено 63 овцы.

По факту  проводится расследование.




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