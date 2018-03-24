На участке пути Каракерт-Артени электропоезд врезался в стадо овец

23 марта на 2.799 км пути Каракерт-Артени электропоезд врезался в стадо овец.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в результате задавлено 63 овцы.

По факту проводится расследование.