СМИ узнали о планах 20 европейских стран выслать российских дипломатов

До 20 европейских стран готовятся выслать российских дипломатов из-за дела об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, в причастности к которому на Западе обвиняют Москву. Как передает Арменпресс, об этом пишет британская газета The Times.

По информации издания, "беспрецедентный раунд выдворений" начнется в понедельник — 26 марта планируется отозвать на четыре недели посла ЕС в России Маркуса Эдерера, о чем было объявлено накануне.

Газета ссылается на неназванный источник, который сообщил, что в "скоординированной серии высылок" могут принять участие Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва.

Лидеры стран Евросоюза на саммите 22 марта согласовали общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой Лондона о "весьма вероятной" ответственности Москвы и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, в ходе Евросовета они приняли решение об отзыве для консультаций посла ЕС в России.







