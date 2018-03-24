В Армении ждут продления льгот США по системе GSP

Экспорт товаров Армении в США в льготном режиме станет возможным после продления Конгрессом системыGSP(преференции и льготные тарифные ставки на товары), решение ожидается в ближайшее время.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал замминистра экономического развития и инвестиций РА Ованес Азизян. Возглавляемая им делегация РА приняла участие во втором заседании Совета по торговле и инвестициям РА-США в Вашингтоне. По его словам, в случае продления программы, хозяйствующим субъектам будут возмещены дополнительные затраты.

«На данном этапе система GSP США не действует для всех стран. Конгресс должен принять решение о продлении. За это время компании, которые произвели импорт по более высоким пошлинам, чем предполагалось в рамках GSP, возместят эти суммыпосле принятия решения Конгрессом», - сказал он, добавив, что они уверены в том, что программа продолжится и у экспортеров проблем не будет.

Относительно проблемы с дополнительными 10% пошлин на ввоз алюминиевой фольги в США, Азизян отметил, что здесь также действуют регулирующие механизмы: «Поскольку алюминиевая фольга – это экспортный товар, мы обсудили и этот вопрос. Нам сообщили, что установлен особый регламент, который был передан армянской стороне на этом заседании. Согласно этому регламенту, американские импортеры могут обосновать необходимость импорта этого товара по более низким пошлинам и, возможно, получат льготы и не будут платить дополнительные 10%», сказал Азизян.

По системеGSP3451 видов товаров 129 стран и бенефициаров, в том числе и из Армении, могут экспортироваться в США по льготным условиям – по сниженным тарифам или без таможенных пошлин.