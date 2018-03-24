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Пожар на луговом участке «Гурдах» национального парка «Дилижан» - сгорело 12 га


23 марта в 18:02часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что   вспыхнул пожар на склоне горы напротив ул.Мясникяна в Дилижане. Затем от лесника 10-го участка 2-й охранной зоны национального парка «Дилижан» поступило сообщение, что на луговом участке «Гурдах» горит около 2 га.    На месте  находятся 5 сотрудников филиала «Дилижанское  лесное  хозяйство» НКГО «Айантар». Пожар контролируется.  

Как  сообщили Арменпресс из МЧС РА, в 22։20 часов поступила информация о том, что необходима  помощь.

На  место выехала оперативная группа пожарных-спасателей и 8 спасателей, свободных от дежурства. Из-за труднодоступности, к месту пожара не удалось добраться на машинах, так что работу  пришлось делать исключительно человеческими ресурсами.

Огонь был купирован в 02:05 часов, потушен – в 02:20.

Сгорело около 12 га травяного покрова.

Информация передана представителю Минэкологии РА в  ЦКУ МЧС.

В работе  приняли участие 12 пожарных-спасателей,  10сотрудников филиала «Дилижанское  лесное  хозяйство» НКГО «Айантар» и 2  гражданина.




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