Пожар на луговом участке «Гурдах» национального парка «Дилижан» - сгорело 12 га

23 марта в 18:02часов в МЧС РА поступило сообщение о том, что вспыхнул пожар на склоне горы напротив ул.Мясникяна в Дилижане. Затем от лесника 10-го участка 2-й охранной зоны национального парка «Дилижан» поступило сообщение, что на луговом участке «Гурдах» горит около 2 га. На месте находятся 5 сотрудников филиала «Дилижанское лесное хозяйство» НКГО «Айантар». Пожар контролируется.

Как сообщили Арменпресс из МЧС РА, в 22։20 часов поступила информация о том, что необходима помощь.

На место выехала оперативная группа пожарных-спасателей и 8 спасателей, свободных от дежурства. Из-за труднодоступности, к месту пожара не удалось добраться на машинах, так что работу пришлось делать исключительно человеческими ресурсами.

Огонь был купирован в 02:05 часов, потушен – в 02:20.

Сгорело около 12 га травяного покрова.

Информация передана представителю Минэкологии РА в ЦКУ МЧС.

В работе приняли участие 12 пожарных-спасателей, 10сотрудников филиала «Дилижанское лесное хозяйство» НКГО «Айантар» и 2 гражданина.