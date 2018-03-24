Следующим соперником Ароняна станет Грищук – Турнир претендентов

В 12 туре Левон Аронян черными сыграет с Александром Грищуком (Россия). Остальные пары: Карякин (Россия) - Каруана(США), Крамник (Россия)- Со (США), Мамедьяров(Азербайджан)- Лижэнь (Китай).

По итогам 11 тура единолично лидирует ФабианоКаруана (7 очков). За ним идутМамедъяров – 6,5 очков; 3-4 места делят Карякин и Грищук (по6 очков); Дин Лижэнь, – (5,5 очков); Крамник (5 очков); Со (4,5 очка); на последнем месте -Аронян(3,5 очков).

Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. Соперники сыграют друг с другом дважды – белыми и черными. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира МагнусомКарлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.