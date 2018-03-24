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Следующим соперником Ароняна станет Грищук – Турнир претендентов


В 12 туре  Левон Аронян черными сыграет с Александром Грищуком (Россия).    Остальные пары: Карякин (Россия) - Каруана(США), Крамник (Россия)- Со (США), Мамедьяров(Азербайджан)- Лижэнь (Китай).  

По итогам 11 тура единолично лидирует ФабианоКаруана (7 очков).  За ним идутМамедъяров – 6,5 очков; 3-4 места делят  Карякин и Грищук (по6 очков);  Дин Лижэнь, – (5,5 очков);  Крамник (5 очков);  Со (4,5 очка);  на последнем месте -Аронян(3,5 очков).

 

Состязания  пройдут в два этапа – 14 туров. Соперники сыграют друг с другом дважды – белыми и черными. У гроссмейстеров  будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира  МагнусомКарлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.

 




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