Следующим соперником Ароняна станет Грищук – Турнир претендентов
В 12 туре Левон Аронян черными сыграет с Александром Грищуком (Россия). Остальные пары: Карякин (Россия) - Каруана(США), Крамник (Россия)- Со (США), Мамедьяров(Азербайджан)- Лижэнь (Китай).
По итогам 11 тура единолично лидирует ФабианоКаруана (7 очков). За ним идутМамедъяров – 6,5 очков; 3-4 места делят Карякин и Грищук (по6 очков); Дин Лижэнь, – (5,5 очков); Крамник (5 очков); Со (4,5 очка); на последнем месте -Аронян(3,5 очков).
Состязания пройдут в два этапа – 14 туров. Соперники сыграют друг с другом дважды – белыми и черными. У гроссмейстеров будет 4 дня отдыха. Победитель получит право состязаться с чемпионом мира МагнусомКарлсеном 9-28 ноября с.г. в Лондоне.
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