Макрон сообщил о 3 погибших и 16 раненых в результате атак на юге Франции

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о трех погибших и 16 раненых в результате серии атак на юге страны. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, он выступил с сообщением для прессы по итогам заседания кризисного центра в МВД.

"Нападавший убил троих и ранил еще шестнадцать человек", - сказал Макрон. Двое из них, как сообщил президент, "находятся в тяжелом состоянии".

Глава государства заявил, что расценивает произошедшее как "исламистскую террористическую атаку". "Наша страна подверглась сегодня исламистской террористической атаке в Каркасоне и Требе", - сказал президент.

Он подтвердил, что нападавший был ликвидирован во время штурма супермаркета, посетителей которого он взял в заложники. "Ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ)", - отметил Макрон. Президент подчеркнул, что расследование должно дать ответы на вопросы о том, когда и при каких обстоятельствах нападавший стал экстремистом, и где он приобрел оружие.

Президент с похвалой отозвался о действиях участников контртеррористической операции, которая была проведена для освобождения заложников в супермаркете города Треб. "Я отдаю должное профессионализму и отваге сил правопорядка", - сказал глава государства. Он особо отметил героическое поведение старшего офицера спецназа, согласившегося стать заложником в обмен на освобождение посетителей супермаркета. "Он спас жизни", - сказалподчеркнул Макрон.