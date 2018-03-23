По инициативе министерства экономики и промышленных инфраструктур Республики Арцах и компании «Yell Extreme Park» летом в аэропорту Степанакерта состоится второй воздушный фестиваль.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства экономики и промышленных инфраструктур Республики Арцах Мери Казарян.

По ее словам, сегодня, 23 марта, министр экономики и промышленных инфраструктур Левон Григорян провел рабочее обсуждение по организации фестиваля с соучредителем компании «Yell Extreme Park» Тиграном Чибухчяном. В частности были обсуждены вопросы по программе фестиваля и списке мероприятий, а также предстоящим в связи с этим другим работам. Однако окончательного решения о дне проведения фестиваля еще нет, и как отметила наша собеседница, об этом общественность будет проинформирована позже.