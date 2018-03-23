Рипсиме Аракелян стала директоров Театра камерной музыки
Рипсиме Аракелян признана победителем конкурса на вакантную должность директора Государственного театра камерной музыки. На конкурс подали заявку четыре кандидата.
Как сообщает Арменпресс, по решению конкурсной комиссии и на основе соответствующего заявления победителя, министр культуры Армении назначает директора Государственного театра камерной музыки.
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