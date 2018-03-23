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Президент Армении встретился с представителями Общественного совета


Президент Армении Серж Саргсян встретился с представителями Общественного совета. На расширенном заседании кроме членов совета присутствовали представители секторальных комитетов, подкомитетов и территориальных органов консультативного органа. 
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, принимая во внимание тот факт, что сроки деятельности Общественного совета и полномочий президента Республики в ближайшем будущем истекает, это последняя встреча президента Сержа Саргсяна с представителями Общественного совета, председатель Совета Вазген Манукян представил деятельность структуры. 

Участники встречи также представили президенту Армении свои проблемы и задачи в разных сферах и предложения по их решению.

Президент Республики Армения затронул вопросы, обсуждавшиеся во вступительном слове председателя Общественного совета Вазгена Манукяна - обеспечения свободной конкуренции в экономике, совершенствования системы образования, обеспечения независимости судебных органов, государственной политики и в ряде других областей, сказал об определенных успехах, сохраняющихся проблемах и их возможностях их решения. Серж Саргсян также ответил на вопросы участников встречи.




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