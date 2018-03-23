Совет ООН по правам человека на основе консенсуса принял предложенную Арменией резолюцию о предотвращении геноцидов

На 37-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве 23 марта на основе консенсуса была принята предложенная по инициативе Армении резолюция о предотвращении геноцидов («Prevention of genocide»). К Армении присоединились и соавторами резолюции стали около шестидесяти стран, представляющие все региональные советы по правам человека. Резолюция будет оставаться открытой еще на две недели для соавторства.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, в своем выступлении представитель Армении подчеркнул, что вышеупомянутая резолюция является выражением решительной и постоянной приверженности Армении на международной арене предотвращению преступления геноцида. Он подчеркнул особую важность принятия резолюции ООН о предотвращении геноцидов в 70-ю годовщину Конвенции ООН о правах человека.

В резолюции вновь подтверждается, что борьба с безнаказанностью является важным фактором предотвращения геноцида. Выражается озабоченность по поводу отрицания или оправдания геноцида, подчеркивается, что они препятствуют усилиям по предотвращению безнаказанности, примирению народов и преступности.

В резолюции особое внимание уделяется выявлению отрицания и причин геноцида.

Резолюция приветствует призыв специального советника Генерального секретаря ООН по предупреждению геноцида к всеобщей ратификации в преддверии 70-й годовщины Конвенции.

В этом документе также выражена благодарность Генеральной ассамблее Организации объединенных наций за объявление 9 декабря Международным днем памяти жертв преступления геноцида, чествования их достоинства и предупреждения этого преступления.

Резолюцией предлагается офису Верховного комиссара по правам человека организовать обсуждение по вопросу предупреждения преступления геноцида и наказании за него на высоком уровне на сентябрьской сессии Совета по правам человека, посвященной 70-летию Конвенции.

В резолюции также предусматривается, что Генеральный секретарь ООН подготовит доклад на основе информации, полученной государствами-членами о преподавании образования геноцида и освящении Конвенции.