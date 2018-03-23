Время в Ереване: 11:07:36,   23 Март

СМИ: неизвестные ограбили оружейный магазин во Франции


Около 50 единиц оружия неизвестные украли из специализированного магазина во Франции в ночь на пятницу. Как передает Арменпресс, об этом сообщила радиостанция "Europe 1".

По ее данным, целью грабителей стала торговая точка в коммуне Риш (департамент Эндр-и-Луара) на западе страны. В 3 часа ночи по местному времени (05:00 мск) они взломали дверь магазина и проникли внутрь.

Несмотря на сработавшую сигнализацию, они успели забрать около 50 единиц оружия. Что именно стало добычей преступников - не уточняется.



 




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