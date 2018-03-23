Время в Ереване: 11:07:36,   23 Март

Президентские дети: Анна Маргвелашвили и Николай Лукашенко познакомились в Тбилиси


Дочь президента Грузии Анна Маргвелашвили познакомилась с сыном президента Беларуси Александра Лукашенко Николаем, который сопровождает отца в ходе официального визита в Тбилиси, передает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Президентские дети познакомились во время государственного обеда от имени президента Грузии Георгия Маргвелашвили в честь президента Беларуси. Фотографии с мероприятия обнародованы на сайте президента Грузии.

На фотографиях видно, как Анна и Николай пожимают друг другу руки, а позже садятся за стол друг напротив друга в компании с отцами, вице-премьером, министром экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрием Кумсишвили и заместителем премьер-министра Беларуси Михаилом Русым.

Анна Маргвелашвили родилась в 1993 году. Она дочь президента Грузии от первого брака. В настоящее время Георгий Маргвелашвили женат на дизайнере Маке Чичуа, с которой у него два сына — Теймураз и Тома.

Маргвелашвили не раз брал с собой дочь в официальные визиты. В последний раз — в Грецию, в феврале текущего года.

В официальных визитах отца часто сопровождает и Николай Лукашенко, которому 13 лет. Николай — младший сын президента. 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации