Все российское супероружие показали на видео

Канал RT опубликовал ролик о новейшем российском оружии, представленном президентом страны Владимиром Путиным 1 марта в ходе послания Федеральному собранию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В короткой анимации рассказывается о заявленных главой государства возможностях «Кинжала», «Сармата» и «Авангарда», а также получивших названия подводном беспилотнике «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».