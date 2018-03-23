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Все российское супероружие показали на видео


Канал RT опубликовал ролик о новейшем российском оружии, представленном президентом страны Владимиром Путиным 1 марта в ходе послания Федеральному собранию, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

В короткой анимации рассказывается о заявленных главой государства возможностях «Кинжала», «Сармата» и «Авангарда», а также получивших названия подводном беспилотнике «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».




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