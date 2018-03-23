Международная группа ученых изучила мусорное пятно в северной части Тихого океана и пришла к выводу, что оно больше, чем считалось ранее. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, их выводы опубликованы в четверг в сетевом научном журнале Scientific Reports.

Как полагают исследователи, "мусорный остров" состоит почти полностью из пластика. Его общая масса, предположительно, составляет от 45 до 129 тыс. тонн. Площадь пятна - примерно 1,6 млн кв. км, это более, чем в два раза больше территории Франции. Как подчеркивают ученые, ранее предполагалось, что "мусорный остров" в несколько раз меньше.

Авторы исследования отмечают, что получили уточненные данные путем наблюдений с самолетов и судов в 2015 и 2016 годах, а также с помощью компьютерного моделирования. Как отмечается в публикации, пятно состоит в общей сложности из 1,1 - 3,6 трлн отдельных элементов, дрейфующих в воде. По большей части, речь идет о пластиковом мусоре, при этом, почти половина - это рыболовные сети.

Большая часть данного мусора, предположительно, - это отходы из прибрежных вод Северной Америки и Японии, а также то, что выбрасывают с палуб кораблей. Многие исследователи считают, что пятно представляет серьезную опасность для экологии, прежде всего, для морской фауны.





