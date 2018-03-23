Число активных пользователей Telegram достигло 200 миллионов

Количество активных пользователей мессенджера Telegram достигло отметки в 200 миллионов человек. Как передает Арменпресс, об этом говорится на сайте Telegram.

В сообщении отмечается, что если бы мессенджер был страной, то он был бы шестой по численности населения в мире. "В то время как мы безоговорочно верим в людей, оказывается, что 200 миллионов людей также верят в нас", — говорится в релизе.

Telegram — бесплатный мессенджер для смартфонов, позволяющий обмениваться текстом и файлами. Программа сделана с прицелом на зарубежные рынки и выполнена на английском языке. Сервис был запущен в 2013 году.