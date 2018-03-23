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Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню Tattooed In Reverse


Шок-рокер Мэрилин Мэнсон выпустил клип на песню Tattooed In Reverse. Видео опубликовано на YouTube-канале исполнителя. В клипе группа врачей ставит эксперименты над темнокожей женщиной, и та начинает вести себя агрессивно, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru.

Затем подопытная начинает домогаться к прикованному к больничной койке Мэнсону и садится ему на лицо. В ролике также снялась певица Кортни Лав. Она сыграла медсестру, которой шок-рокер облизал лицо.




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