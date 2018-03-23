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Министр экономического развития и инвестиций Армении принял делегацию Всемирного банка


Министр экономического развития и инвестиций Армении Сурен Караян принял делегацию во главе со специалистом по глобальным сферам услуг, финансовой, конкурентоспособной и инновационной деятельности Группы Всемирного банка Дамиеном Шилзом, сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства.

«У нас есть долгосрочный и продуктивный опыт сотрудничества с Международной финансовой корпорацией, в частности, в сферах бизнеса, инвестиционной среды и туризма. В контексте наших реформ эти сферы уникальны», - сказал министр.

В ходе встречи была обсуждена новая программа реформ инвестиционной среды, которая должна быть реализована в Армении Международной финансовой корпорацией. Стороны коснулись направлений консультационной поддержки, вопросов привлечения иностранных инвестиций, действий, направленных на улучшение деловой среды и возможностей для увеличения экспорта.




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