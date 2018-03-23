24 марта Армения вновь присоединится к акции «Час Земли». На один час будет выключено уличное освещение Еревана и других городов

24 марта с 20։30 до 21։30 Армения уже в 10-й раз присоединится к природоохранной акции «Час Земли». На один час будет выключено освещение главных улиц столицы и других городов.

Об этом «Арменпресс» рассказали в Армянском отделении Фонда всемирной природы (WWF).

Цель акции - объединить общество, деловой мир, общины и остальные заинтересованные стороны вокруг идеи выключить на час наружное освещение ради информирования о важнейших проблемах охраны природы. В этом году это сохранение биоразнообразия и предотвращение нанесения ему вреда в результате деятельности человека.

Впервые акция была организована Всемирным фондом природы Австралии и изданием The Sydney Morning Herald в 2007 году, когда 2 млн людей выключили на час свет, чтобы поддержать усилия человечества в борьбе с изменением климата. Число участников растет с каждым годом. В завтрашней акции будут участвовать около 180 стран.