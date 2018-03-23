Продажи виниловых пластинок и СD-дисков превысили доход от скачивания платной музыки в США

Продажа виниловых пластинок и музыкальных CD-дисков принесла в 2017 году на американском рынке более высокий доход, чем онлайн-ресурсы, предлагающие скачать композиции за плату. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил интернет-портал "Вердж" со ссылкой на доклад Ассоциации звукозаписи США.

По его данным, за год американцы скачали музыкальных композиций на $1,3 млрд и потратили $1,5 млрд на CD-диски и винил. Продажи музыки на физических носителях превысили доходы от платного скачивания впервые с 2011 года. При этом обе категории показывают ежегодное падение продаж в то время, как увеличивается доход сервисов потокового аудио, таких как Spotify ("Спотифай") и Apple Music ("Эппл мьюзик").

За 2017 год такие сервисы заработали более $5,7 млрд - на 43% больше, чем в прошлом году.



