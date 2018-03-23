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Двухголовая змея с двумя сердцами удивила ученых


В США родилась двухголовая змея с двумя сердцами. На видео с необычной рептилией обратило внимание издание The Sun.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru, на ролике двухнедельный обыкновенный удав асинхронно шевелит головами и выпускает языки. Заводчик змей отнес рептилию к ветеринару, тот сделал рентген и обнаружил, что у нее два отдельных сердца. Это крайне удивило доктора и ее коллег, так как обычно у двухголовых змей всего одно сердце.

«Осознать, что это сиамские близнецы, то есть две змеи в одной шкуре, было круто», — заявила врач Лорен Тилен.

Она планирует продолжить изучение рептилии, чтобы понять, сколько у нее пищеварительных органов. Если пищеварительная система у змеи одна, то она, вероятнее всего, умрет.




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