Два человека погибли при захвате заложников во Франции

По меньшей мере два человек погибли в пятницу в результате захвата заложников в супермаркете французского города Треб. Как передает Арменпресс, об этом в эфире телеканала BFM TV сообщил мэр города.

Еще два человека, по его словам, получили ранения. "Люди ранены, сквозь стекла супермаркета видно, что они лежат на полу магазина", - сообщил AFP источник в местной жандармерии.

Министр внутренних дел Франции Жерар Колон заявил, что намерен в ближайшее время отправиться на место происшествия.

Захват магазина был осуществлен вооруженным человеком, ранее в соседнем городе Каркасон обстрелявшим полицейских и ранившим одного из них. Он заявил о своей принадлежности к группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Прокуратура района квалифицировала происходящее как теракт.





