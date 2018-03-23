Цветной дождь прошел на Кубани из-за песчаных бурь в Северной Африке

Осадки в виде снега и дождя красного и бурого цвета выпали в пятницу утром в ряде районов Краснодарского края, сообщил журналистам руководитель Краснодарского краевого гидрометцентра Андрей Бондарь, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Облачный фронт пришел на территорию края со стороны Средиземного моря, острова Крит и Северной Африки, где зафиксированы песчаные бури. Частицы пыли конденсировались в атмосфере, и прошел окрашенный дождь", - сказал Бондарь.

Он подчеркнул, что выпавшие осадки "не являются химическим и не представляют опасности для жизни и здоровья людей".

Кроме того, пользователи соцсетей сообщают о цветном снеге в Сочи на курорте "Роза Хутор".