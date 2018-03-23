Савченко в суде Киева объявила голодовку

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которой инкриминируют подготовку теракта и госпереворота в стране, в пятницу во время выступления в Шевченковском суде Киева объявила голодовку, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я остаюсь на Украине и буду ходить в парламент для того, чтобы они не забывали, что они боятся украинского народа. Принято политическое решение меня задержать. Если я остаюсь в тюрьме, я еще раз оглашу, что такое народ Украины и что такое герой. С сегодняшнего дня я выхожу на голодовку", - заявила Савченко в суде, который избирает ей меру пресечения.





