Саммит ЕС утвердил базовые принципы второго этапа переговоров по Brexit

Саммит Евросоюза утвердил базовые принципы второго этапа переговоров об отношениях с Лондоном после выхода Великобритании из ЕС (Brexit). Как передает Арменпресс, об этом написал в Twitter глава Европейского совета Дональд Туск, который председательствует на втором пленарном заседании саммита Евросоюза.

"27 стран ЕС (без Великобритании) утвердили базовые принципы переговоров об отношениях ЕС и Великобритании после Brexit", - сообщил он.

Он пока не привел подробностей, однако ранее дипломатические источники в институтах ЕС отмечали, что Брюссель намерен сосредоточиться на втором этапе переговоров на трех основных темах: создание максимально широкой зоны свободной торговли, обеспечение равных социальных норм для граждан ЕС и Великобритании по обе стороны Ла-Манша, формирование общего пространства обороны и безопасности, в частности для защиты от терроризма.

Второй этап переговоров по Brexit предполагалось запустить с начала этого года, однако этого не произошло до сих пор в результате того, что разногласия, возникшие на первом этапе дискуссий, посвященных условиям Brexit, так и не были преодолены. Стороны пока не смогли договориться о режиме прозрачности границы между остающейся в ЕС Ирландией и покидающей сообщество в составе Соединенного Королевства Северной Ирландией.





