Для участия в Международном фестивале искусства и культуры имени Рикардо Кастро, руководитель филармонического оркестра эквадорского города Гуаякиль, дирижер Давид Арутюнян возглавит оркестр из 100 лучших музыкантов Мексики. Международный фестиваль искусства и культуры им. Рикардо Кастро пройдет в Мексике с 24 марта по 15 апреля 2018 года.

«Я буду руководить мексиканским оркестром, куда войдут музыканты из всех штатов Мексики. Это как мексиканская сборная: ее собирают для меня - этот оркестр, для этого фестиваля», - говорит глава филармонического оркестра Гуаякиля.

Армянский маэстро, женатый на эквадорской певице Памеле Кортес, добавляет, что он уже отправил множество партитур музыкальных произведений, которые будут исполнены на четырех концертах фестиваля, который состоится в городе Дуранго.

Ирина Аброян