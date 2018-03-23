Facebook усилит защиту персональных данных вместо поиска схем их использования

Инициированное компанией Facebook расследование об утечке пользовательских данных нацелено в первую очередь на устранение уязвимостей и предотвращение подобных инцидентов, а не на отслеживание схем применения этих данных, как передает Арменпресс, об этом сообщил глава Facebook Марк Цукерберг в интервью The Wall Street Journal.

Компания намерена провести проверку работы десятков тысяч приложений, собирающих огромные объемы пользовательских данных, и, по словам Цукерберга, это обойдется компании во "много миллионов долларов". Глава Facebook добавил, что пока не знает, сколько времени займут проверки.

расследование поможет выявить недобросовестных разработчиков и определить, чьи данные были переданы в третьи руки, заявил Цукерберг

"Настоящая цель того, что мы делаем, заключается в том, чтобы усложнить любому возможность неправомерного использования информации", - подчеркнул он.