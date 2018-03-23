В университете Уругвая будут изучать восточно-армянский язык

В Центре иностранных языков факультета гуманитарных и педагогических наук Университета Республики Уругвай (Celex) открылись вводные курсы восточно-армянского языка для студентов университетов страны. Информация об этом была опубликована на сайте университета 16 марта 2018 года. Заявки от студентов принимаются до 6 апреля.

Вводный курс восточно-армянского языка открыт в рамках соглашения от 23 октября 2016 года, заключенного между Университетом Республики Уругвай и Ереванским государственным университетом, в целях содействия развитию и распространению культуры и, в частности, развитию высшего образования и научных исследований.

Занятия будет проводить педагог, филолог, специалист армянского языка и литературы Ованнес Бодукян.



Ирина Аброян