Олимпийский чемпион Армен Назарян награжден в Болгарии

Первый чемпион независимой Армении, борец Армен Назарян получил награду в Болгарии. Как передает «Арменпресс» , об этом сообщила Федерация по борьбе Армении.

Первый чемпион независимой Армении, Олимпийский чемпион, известный борец Армен Назарян, за большой вклад в дело спорта был награжден в Болгарии медалью Почета. Назаряну подарили также фотоальбом с фотографиями знаменитого борца.