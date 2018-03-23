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Олимпийский чемпион Армен Назарян награжден в Болгарии


Первый чемпион независимой Армении, борец Армен Назарян получил награду в Болгарии. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила Федерация по борьбе Армении.

Первый чемпион независимой Армении, Олимпийский чемпион, известный борец Армен Назарян, за большой вклад в дело спорта был награжден в Болгарии медалью Почета. Назаряну подарили также фотоальбом с фотографиями знаменитого борца.


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