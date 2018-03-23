Шамалов возглавил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами

Журнал Forbes составил рейтинг 10 российских миллиардеров с наибольшими доходами. Как передает Арменпресс, об этом сообщается в материалах издания.

В отличие от традиционного рейтинга богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, в нынешнем учитываются «живые» деньги, которые миллиардеры получили за продажу активов или в виде дивидендов с февраля прошлого года по февраль 2018-го, отмечает Forbes.

На первом месте оказался бизнесмен Кирилл Шамалов с 2,3 миллиардами долларов. Основную его часть заработка Шамалова составили дивиденды и продажа акций «Сибура». Второе место занял Алексей Мордашов с 1,56 миллиардами долларов. Источник его дохода — дивиденды и продажа акций «Северстали», дивиденды Nordgold. Замыкает тройку лидеров владелец НЛМК Владимир Лисин (1,23 миллиарда долларов).

Также в списке находятся Сулейман Керимов (980 миллионов долларов), Михаил Прохоров (870 миллионов долларов), Дмитрий Рыболовлев (860 миллионов долларов), Олег Дерипаска (760 миллионов долларов), Виктор Рашников (760 миллионов долларов), Вагит Алекперов (750 миллионов долларов), Алишер Усманов (660 миллионов долларов).

По данным Forbes, самым богатым россиянином по итогам 2017 года стал Владимир Лисин с состоянием в 19,1 миллиарда долларов.

В 2017 году число россиян с состоянием от пяти миллионов долларов выросло на 27 процентов по сравнению с 2016 годом и составило 38 тысяч человек.