Депутаты настаивают, чтобы право выдвинуть одного из членов Государственной комиссии по защите экономической конкуренции (ГКЗЭК) было оставлено за оппозицией

Предложение АРФД о резервировании права на выдвижение кандидатуры одного члена ГКЗЭК за оппозицией вызвало бурные обсуждения в НС.

При обсуждении в НС проекта закона «О защите экономической конкуренции» во втором чтении председатель ГКЗЭК А. Шабоян заявил, что АРФД предложило законодательно закрепить за оппозицией право на выдвижение кандидатуры одного члена комиссии, однако заявил, что предложение неприемлемо.

«Мы обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что это нецелесообразно, поскольку кандидат от оппозиции в своей деятельности в комиссии может преследовать политические цели, а комиссия – не политический орган. Поэтому мы решили оставить без изменений положение, по которому кандидатуры всех членов выдвигает премьер-министр», - передает «Арменпресс» слова А. Шабояна.

Депутат НС от фракции «Елк» Э. Маарукян в своем выступлении подчеркнул, что действующий председатель ГКЗЭК настаивает, что партийная принадлежность будет препятствием в работе и он станет исполнять заказ своей партии. «Партия «Лусавор Айастан» два месяца назад ввела в обращение аантикоррупционный пакет, который был отвергнут. Мы предлагаем исключить проведение партийных интересов в комиссии, а поскольку А. Шабоян является членом совета РПА, он не может не проводить свои партийные интересы и противостоять членам своей партии при защите экономической конкуренции и сохранять беспристрастность. Сейчас отсюда А. Шабоян заявляет, что недопустимо предоставление оппозиции права выдвигать кандидатуру и иметь своего члена комиссии. Депутат от нашей фракции г-н А. Саргсян предлагает голосовать за этот законопроект и мы можем проголосовать «за», но в новой комиссии, г-н Шабоян, Вы не должны быть исходя из Вашего заявления с этой трибуны, несмотря на то, что настаивать на этом не очень реально.

В парламенте мы выбираем членов Конституционного суда, защитника прав человека, члена Высшего судейского совета. Что же, по-вашему, все эти люди ангажированы? Это абсурд», - заключил Марукян.

Секретарь фракции АРФД А. Варданян отметил, что проект закона неплох, но добавил, что АРФД всегда отмечал важность наличия оппозиции, был за рост ее роли противовеса власти. Мы всего лишь предложили место одного из 6 членов комиссии закрепить за кандидатурой от оппозиции. Вопрос можно рассматривать с двух сторон. А кто сказал, что член партии не может быть свободен в рамках реализации своих полномочий? Всего лишь несколько дней назад мы здесь выбирали члена Высшего судебного совета. Всего несколько месяцев назад он был одним из самых активных агитаторов за одну из фракций. Мы всего лишь предлагаем сообразно логике Конституции иметь более прозрачный и внушающий большее доверие состав комиссии и я считаю, что в этом вопросе правительство демонстрирует не лучший подход. Наша фракция воздержится при голосовании по этому законопроекту», - заключил А. Варданян.

В заключительном слове А. Шабоян тем не менее предложил при голосовании придерживаться точки зрения правительства.