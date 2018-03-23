США ввели пошлины на импорт металлов

США ввели в пятницу импортные пошлины на продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности. Из списка исключили ряд стран, окончательное решение по которым должно быть принято к 1 мая, как передает Арменпресс, об этом говорится в распространенной Белым домом документации.

Сборы вводятся в отношении продукции сталелитейной и алюминиевой промышленности в размере 25% и 10% соответственно. "Пошлины, о которых объявил президент [США Дональд Трамп], вступают в силу в 00:01 (07:01 мск ) пятницы 23 марта 2018 года", - сказано в заявлении.

Пошлины временно (до 1 мая) не будут вводиться на продукцию из Австралии, Аргентины, Бразилии, Канады, Мексики, Республики Корея, а также из стран Евросоюза. До этого срока власти США будут обсуждать "приемлемые долгосрочные альтернативные способы устранения угрозы национальной безопасности".

Белый дом подчеркивает, что остальные страны, в отношении которых начали действовать таможенные сборы, также могут обсудить с Соединенными Штатами вопрос исключения их из списка.



