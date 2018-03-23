Новый формат развития общин при содействии банка «АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ»

В рамках мероприятия «Новый формат развития общины», организованного банком АКБА-Кредит Агриколь, банк объявил о финансировании проекта развития общинных инфраструктур, направленного на повышение энергопродуктивности, который будет реализовываться в сотрудничестве с правительством Армении, Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения. Банк начал выдачу кредитов и уже есть завершенные программы.

Заместитель министра энергетики и природных ресурсов А. Арутюнян в своем слове сказал: «АКБА-Кредит Агриколь банк один из тех немногих, который идет на реальные риски, но кредиты, направленные на развитие энергетической инфраструктуры общин, покрываются за счет энергосбережения и можно смело идти на этот шаг».

Как передает «Арменпресс», генеральный исполнительный директор банка А. Андреасян отметил: «Для поступательного и стабильного развития общин нужно решить вопрос инфраструктуры. В этом плане важно получение чистой и возобновляемой энергии. Наш банк уже финансирует общины Армении. Система, дающая чистую энергию – всего лишь одна из составляющих ее развития, но и наиболее важная, дающая общине возможность превращения своих преимуществ в бизнес-выгоду».

Он добавил также, что банк всегда будет рядом с предпринимателями, развернувшими бизнес-деятельность, и будет помогать им, начиная с финансирования до превращения указанных преимуществ в осязаемый результат.

Финансирование будет проводиться исключительно в армянских драмах, по годовой ставке в 9% на срок до 5 лет.