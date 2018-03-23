В Армении ожидаются сильные ветры

«В Армении с полудня 24 марта до полудня 25 марта ожидается усиление ветра до опасной скорости», - заявил на встрече с журналистами начальник Метеоцентра Гидрометслужбы МЧС Г. Суренян, сообщает «Арменпресс». Это обусловлено формированием над Арменией атмосферного фронта в результате столкновения холодного воздуха из Черного моря и сформировавшихся над Арменией теплых воздушных потоков.

В Шираке, Лори, Тавуше, Гегаркунике, Сюнике и Арцахе порывы ветра могут достигать 30-35 м/сек., в Котайке, Армавире, Арагацотне, Арарате, Вайоцдзоре – 20-25 м/сек. По словам Г. Суреняна, сильный ветер может ломать деревья, сносить крыши, рекламные щиты и призвал население быть осторожным.