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Азнавур отметил важность формирования механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном


22 марта в выпускаемом Женевской штаб-квартирой ООН журнале  «UN Special» опубликовано пространное интервью Посла Армении в Швейцарии Ш. Азнавура под названием «Необычный вечер в Виктория-холле» (An extraordinary evening at Victoria hall), посвященное  членству Армении в ООН, а также большому концерту, данному посольством Армении к 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Швейцарией. Об этом  «Арменпресс» сообщили в службе информации МИД РА.

В интервью посол Ш. Азнавур обратился к важности членства Армении в ООН и миссии Армении в рамках этой организации – ее участия в усилиях международного сообщества по созиданию мирного будущего, основанного на общечеловеческих ценностях.

Посол говорил также об активной вовлеченности  Армении в ООН и работу ее структур. Была затронута резолюция, выдвинутая Арменией на Совете ООН по правам человека  в 2015 г., о предупреждении преступления геноцида, которая осуждает геноцид как самое страшное преступление против человечества.

Посол Ш. Азнавур рассказал  также о дипломатических отношениях между Арменией и Швейцарией, о многовековой армяно-швейцарской дружбе и активном сотрудничестве двух стран  на международных площадках.

В интервью заметное место уделено усилиям Минской группы ОБСЕ – единственной структуры, имеющей мандат международного сообщества, по мирному  решению карабахского конфликта, организации  в Швейцарии встречи президентов Армении и Азербайджана, текущим императивам разрешения конфликта. При этом особо была подчеркнута необходимость соблюдения трехстороннего бессрочного соглашения от 1994 и 1995 г.г. об установлении и укреплении перемирия. В связи с этим Ш. Азнавур подчеркнул важность формирования механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, выразив надежду, что Азербайджан не станет этому препятствовать.
Посол Армении обратился также к 17-й Ассамблее стран франкофонии, которая пройдет в Ереване  в октябре 2018 г., заметив, что она «может стать самым заметным событием в истории Армении».

Электронный вариант интервью доступен здесь.

Журнал «UN Special»  издается штаб-квартирой ООН в Женеве на английском языке и является одним из самых востребованных и авторитетных среди сотрудников ООН и дипломатических представительств.




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