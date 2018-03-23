Азнавур отметил важность формирования механизмов расследования инцидентов на линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном

22 марта в выпускаемом Женевской штаб-квартирой ООН журнале «UN Special» опубликовано пространное интервью Посла Армении в Швейцарии Ш. Азнавура под названием «Необычный вечер в Виктория-холле» (An extraordinary evening at Victoria hall), посвященное членству Армении в ООН, а также большому концерту, данному посольством Армении к 25-летию установления дипломатических отношений между Арменией и Швейцарией. Об этом «Арменпресс» сообщили в службе информации МИД РА.

В интервью посол Ш. Азнавур обратился к важности членства Армении в ООН и миссии Армении в рамках этой организации – ее участия в усилиях международного сообщества по созиданию мирного будущего, основанного на общечеловеческих ценностях.

Посол говорил также об активной вовлеченности Армении в ООН и работу ее структур. Была затронута резолюция, выдвинутая Арменией на Совете ООН по правам человека в 2015 г., о предупреждении преступления геноцида, которая осуждает геноцид как самое страшное преступление против человечества.

Посол Ш. Азнавур рассказал также о дипломатических отношениях между Арменией и Швейцарией, о многовековой армяно-швейцарской дружбе и активном сотрудничестве двух стран на международных площадках.