Лапшин намерен посетить Армению

Гражданин России и Израиля, блогер Александр Лапшин, который за посещение Арцаха был арестован в Азербайджане, после освобождения вновь намерен посетить Армению. Как сообщает «Арменпресс», об этом на своей страничке в Фейсбук сообщил сам Лапшин, написав, что в Ереване он примет участие в проходящем с 20 по 22 апреля международной туристической выставке Tour Expo 2018.

Он пошутил, что представит в Армении свой опыт, приобретенный в Азербайджане. “Я еду в Ереван с целью посетить туристическую выставку. Представлю свою авторскую программу “По следам Лапшина – в Баку”. Программа включит в себя полет в личном самолете Мехрибан Алиевой (первая леди Азербайджана, - ред.), отдых в тюрьме Кюрдахана - all inclusive, и бакинский суд по тяжелым преступлениям. Стоимость тура – договорная… шутка. На самом деле, на выставке я расскажу о путешествиях. Будет интересно, приходите”, - написал Лапшин.

Лапшин первый раз посетил Армению и Арцах в 2011 году.

В 2016 году он был арестован в Беларуси, по запросу Азербайджана. Официальный Баку включил блогера в “черный список” за посещение Нагорно-Карабахской Республики.

Верховный суд Беларуси 7 февраля 2017 года отказал в протесте Лапшина, связанном с решением Генеральной прокуратуры Беларуси, согласно которому Лапшин должен был быть экстрадирован в Азербайджан. В тот же день Лапшин, в сопровождении сотрудников службы госбезопасности был специальным рейсом перевезен из Минска в Баку.

В бакинском суде по тяжелым преступлениям 20 июля, в отношении гражданина РФ и Израиля Александра Лапшина был вынесен вердикт, которым он был осужден на 3 года лишения свободы.

11 сентября 2017 года Ильхам Алиев помиловал его.