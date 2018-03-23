Какова ситуация в областных лабораториях: проблемы, работа, проверки со всех сторон

После скандальной истории, связанной с лабораторией больницы г. Масис, где сдали на анализ чай вместо мочи и получили результаты по моче, «Арменпресс» попробовал выяснить, в каком состоянии областные лаборатории, когда получали оборудование, какие у них проблемы и в чем они нуждаются.

В некоторых областных больницах работой лабораторий довольны постольку, поскольку делается все возможное на старом оборудовании. Некоторые переоборудованы, когда примутся за остальные – неизвестно.

Агентство получило ответы из Минздрава, Национального института метрологии и Государственной здравоохранительной инспекции.

Главный врач Аштаракской больницы А. Ованнисян отмечает, что их лаборатория 5 лет назад получила биохимический анализатор, а в 2016 г. – единственный в области прибор ВИЧ-диагностики. «Больные довольны. Неверных результатов анализа не зафиксировано. В мире каждый год создаются новые приборы, хорошо бы и нам их иметь. Но то, что есть, на сегодня полностью нас удовлетворяет и по диагностике, и по качеству обслуживания населения», - сказал он.

Главный врач больницы в г. Веди Араратской области М. Талоян говорит, что три года назад они получили два новых прибора, однако приборы для общего анализа крови и гормонов очень старые, их давно нужно менять: «Даже не могу вспомнить год выпуска. Однако работой лаборатории, в общем, доволен».

Заведующая лабораторией переливания крови Арташатской больницы врач-лаборант А. Маргарян говорит, что их лаборатория имеет все необходимое благодаря грантовой программе. Но то же самое нельзя сказать об общей лаборатории. Здесь, например, нет одноразовых стерильных пробирок, используются многоразовые. «Непосредственной опасности в этом нет, просто нужно строго следовать соблюдению санитарно-гигиенических норм», - считает она и добавляет, что скоро начнет работу медцентр, оборудованный на средства Всемирного банка, где есть все приборы и созданы условия для работы.

В больнице г. Джермука в клинической и биохимической лабораториях последний раз оборудование обновлялось еще в 80-х гг. Новых приборов нет, но старые еще работают. Анализы делают под микроскопом. Лаборатория делает анализы крови, общий анализ мочи и некоторые биохимические анализы. Население работой довольно. «Работниками лаборатории довольны, они делают все возможное на старых приборах. Часты проверки из министерства, один-два раза в год. Нарушений не зафиксировано. Первоочередной задачей считаем переоборудование лаборатории современными приборами».

Директор офиса реализации здравоохранительных программ Минздрава А. Багрян свидетельствует, что все те медицинские учреждения, которые строятся или переоборудуются в рамках кредитных программ, финансируемых Всемирным банком, оборудуются новыми приборами. Это, в частности, больницы Раздана, Иджевана, Армавира, Арарата, Гориса, Гавара и др. Заканчиваются работы по оборудованию новой больницы в Ванадзоре. Во второй половине 2018 г. будут сданы в эксплуатацию два современных медицинских центра в Арташате и Севане с современным оборудованием.

Во всех областях уже есть такие медцентры. Однако А. Багрян не может сказать, когда дойдет очередь до остальных больниц, в которых первоочередная задача – замена устаревших лабораторных приборов.

Руководитель отдела медицинских приборов и физико-химических измерений Национального института метрологии К. Суджян говорит, что поверка медицинских устройств производится только в том случае, если есть заявка из больницы. Если все в норме, выдается сертификат, если нет – указываются недостатки. В паспорте каждого прибора указаны сроки обновления и поверки.

Государственная здравоохранительная инспекция де-факто действует с августа 2017 г. «Инспекций пока не проводили, так как в НС еще не приняли закон о наших полномочиях и функциях. Пока исполняем функции бывшей государственной инспекции здравоохранения», - сказала заместитель руководителя Государственной здравоохранительной инспекции Г. Фанаджян.

Анна Григорян