Время в Ереване: 11:07:36,   23 Март

Грузино-белорусское СП будет производить лифты


Грузия собирается начать производство современных пассажирских и грузовых лифтов. В рамках визита президента и правительственной делегации Беларуси в Тбилиси новое предприятие 22 марта осмотрели первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили и заместитель премьера Беларуси Михаил Русый, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

Предприятие в Тбилиси было создано в сотрудничестве с белорусской компанией «Могилевлифтмаш» и компанией SIS. На начальном этапе оно будет выпускать 40−60 лифтов в месяц.

президент Беларуси вместе с правительственной делегацией прибыл в Тбилиси с официальным визитом 22 марта.

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра





Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации