Грузино-белорусское СП будет производить лифты

Грузия собирается начать производство современных пассажирских и грузовых лифтов. В рамках визита президента и правительственной делегации Беларуси в Тбилиси новое предприятие 22 марта осмотрели первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Дмитрий Кумсишвили и заместитель премьера Беларуси Михаил Русый, сообщает Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.



Предприятие в Тбилиси было создано в сотрудничестве с белорусской компанией «Могилевлифтмаш» и компанией SIS. На начальном этапе оно будет выпускать 40−60 лифтов в месяц.



президент Беларуси вместе с правительственной делегацией прибыл в Тбилиси с официальным визитом 22 марта.