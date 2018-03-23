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Лукашенко подарил грузинскому коллеге трактор


Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152, передает корреспондент БЕЛТА.

Вручение подарка состоялось после приема от имени грузинского лидера в честь Президента Беларуси, передает Арменпресс.

Малогабаритный трактор BELARUS-152 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, прицепными машинами и орудиями, а также работ в коммунальном хозяйстве и промышленности.

 

 

 




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