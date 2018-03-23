Лукашенко подарил грузинскому коллеге трактор

Президент Беларуси Александр Лукашенко подарил Президенту Грузии Гиоргию Маргвелашвили малогабаритный трактор BELARUS-152, передает корреспондент БЕЛТА.



Вручение подарка состоялось после приема от имени грузинского лидера в честь Президента Беларуси, передает Арменпресс.



Малогабаритный трактор BELARUS-152 предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, прицепными машинами и орудиями, а также работ в коммунальном хозяйстве и промышленности.