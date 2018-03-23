Налбандян отметил важность создания постоянно действующей сети предпринимателей- франкофонов

22 марта в Париже прошла подготовительная встреча на высшем уровне к Экономическому форуму Франкофонии, который пройдет в Армении 10 октября в рамках 17-ой Ассамблеи этих стран. Во встрече приняли участие министр ИД Армении, председатель министерской конференции Франкофонии Э. Налбандян, министр ИД Мадагаскара, председательствующий в Международной организации Франкофонии (МОФ) А. Рабари-Ндзака, генеральный секретарь МОФ М. Жан, президент Французской ассоциации предпринимателей (MEDEF) П. Гатаз.

Об этом сообщили «Арменпресс» в службе информации МИД РА.

Представляя инициативу Армении о проведении экономического форума, Э. Налбандян отметил, что основной его целью является создание постоянно действующей сети предпринимателей-франкофонов. По определению министра ИД РА, миссией этой сети будет утверждение и развитие институциональных, профессиональных связей между предпринимателями стран Франкофонии и объединяющими их организациями, стимулирование взаимных инвестиций и удобных условий для предпринимательства, направленных на развитие этих стран. Э. Налбандян добавил, что предполагается формирование цифровой площадки сети как рамки для выгодного обмена и перенимания положительного опыта.

Министр ИД выделил в качестве тем для обсуждения реализацию инфраструктурных программ, направленных на устойчивое развитие, совершенствование управления энергетикой, включая возобновляемую, транспортными путями и путями сообщения, водными ресурсами, повышение продуктивности сельского хозяйства и производства продуктов питания, стимулирование сотрудничества в сфере цифровых и высоких технологий, продвижение предпринимательской деятельности женщин и молодежи и поощрение профессионального образования.

Глава внешнеполитического ведомства Армении отметил, что к участию в форуме приглашены руководители международных и региональных экономических структур, несколько наиболее крупных предпринимателей – все из стран Франкофонии. Проведение форума предусмотрено в одном из живописных уголков Армении – в Цахкадзоре. Предприниматели - участники форума будут приглашены 11 октября на торжественное открытие Ассамблеи Франкофонии.

Участники встречи с удовлетворением приняли инициативу Армении по организации экономического форума и выдвинутые в связи с этим предложения, выразив готовность оказать всяческое содействие как в проведении форума, так и в создании постоянно действующей сети предпринимателей-франкофонов.