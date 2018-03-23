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Фигурист С. Айрапетян вышел в финал первенства мира


Член сборной Армении по фигурному катанию С. Айрапетян удачно стартовал на первенстве мира. Как сообщает «Арменпресс», на чемпионате мира в итальянском Милане С. Айрапетян набрал 68,18 баллов в короткой программе и занял 23-е место, получив право выступить в свободной программе.

Лидером одиночного катания среди мужчин является американец Н. Чен. Фигуристы выступят со свободной программой 24 марта.




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