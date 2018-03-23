Трамп отправил в отставку советника по нацбезопасности

Экс-постпред США при ООН Джон Болтон в апреле заменит генерала Герберта Макмастера на посту советника президента США по национальной безопасности, как передает Арменпресс, об этом сообщает американский лидер Дональд Трамп.

"Я рад объявить, что, начиная с 9 апреля 2018 года, Джон Болтон станет моим новым советником по национальной безопасности ", - написал Трамп у себя в твиттере.

Как сообщает CNN, Трамп несколько недель обсуждал с Болтоном возможность замены Макмастера на посту советника. По словам источника, знакомого с ситуацией, экс-постпред США пообещал президенту, что "он не начнет никаких войн", если будет выбран в качестве помощника.

Американский политик Джон Болтон с 1989 по 1993 год занимал должность помощника госсекретаря США по делам международных организаций. С 2001 по 2005 год был заместителем госсекретаря по контролю за вооружениями.

В 2005 году он стал постпредом США при ООН, проработав в Организации больше года. С 2007 года занимает должность старшего научного сотрудника в Американском институте предпринимательства.

Болтон известен своими консервативными взглядами на внешнюю политику. Он является сторонником жесткой линии по отношению к таким странам, как Северная Корея, Иран, Куба, Россия.