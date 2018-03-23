«Ереванский бестселлер» 4/103: в рейтинговой таблице – “Пророк”, “Степной волк”

Рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства Арменпресс «Ереванский бестселлер» на этой неделе вновь возглавляет книга Марка Арена «Там, где цветут дикие розы». Она рассказывает о переживаниях турка, ненавидящего армян и узнавшего на склоне лет о том, что его родителя были армянами. Всю жизнь он продолжал искать их могилы, так и не узнав, что известие об армянской национальности родителей было недоразумением. Редактировал книгу Ованес Айвазян.

Как и в прошлый раз, на втором месте новая книга Марка Арена «Виль-Эврар». На суд армянского читателя представлен армянский перевод пьесы «Виль-Эврар», принадлежащей перу автора, возглавлявшего долгое время рейтинговую таблицу спецпроекта информационного агентства “Арменпресс” «Ереванский бестселлер» книги «Там, где цветут дикие розы», - писателя, нашего соотечественника из Москвы Марка Арена (переводчик – Ованнес Айвазян). Герои пьесы – Комитас, шахматисты Шпильмахер, Алехин, композитор Сен-Санс, психиатр Эдмонд Форстер. Как известно, Комитас доживал свои дни в психиатрической лечебнице Виль-Эврар. Перевел книгу Ованес Айвазян.

На 3-м месте сборник Эдгара Арутюняна “Ненайденные ромашки”. Она повествует о сложных человеческих отношениях – о любви, дружбе и предательстве. Автор попробовал затронуть вопросы, которые выходят за рамки исключительно любовных отношений. Редактор книги – Давид Гюрджинян.

На 4-м месте - «Алхимик» современного бразильского писателя Пауло Коэльо. Роман переведен в 117 странах на 67 языков мира. Его произведения входили в список самых продаваемых книг не только в Бразилии, но и в Великобритании, США, Франции, Канаде, Германии, Италии, Израиле, Финляндии и Греции. «Алхимик» до сих пор остаётся самой продаваемой книгой в истории Бразилии и упомянут в Книге рекордов Гиннеса, а Коэльо является автором самых продаваемых книг на португальском языке. На армянский язык книга переведена впервые.

5-е место в списке бестселлеров заняло произведение Милана Кундеры “Невыносимая легкость бытия”. Это самый известный роман автора, который символизирует новый качественный уровень романа 20-го века. Книга о не обычных человеческих отношениях, об одном трагическом временном интервале, со своеобразными философскими советами, которые относятся к несовместимой двойственности тела и души, возможностям и проблемам с их реализацией. Перевод Шушаник Тамразян, редакция Аркменика Никогосяна.

На 6-м месте - самая популярная книга известного американского писателя Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Ричард Бах - знаменитый американский писатель, летчик, потомок Иоганна Себастьяна Баха. Он автор многочисленных книг, но уже только одной философской сказки "Чайка по имени Джонатан Ливингстон" оказалось достаточно для того, чтобы писатель навсегда вошел в "Зал Славы" мировой литературы. Сменяются поколения читателей, но "Чайка" год за годом входит в десятку самых популярных книг мира.

На 7-м месте – научно-фантастический роман Даниэля Киза «Цветы для Элджернона». Впервые книга была опубликована в журнале «The Magazine of Fantasy & Science Fiction» в 1959 году и была удостоена премии Гюго в номинации научно-фантастический рассказ. Позже автор дописал его, доведя до объема романа, который в 1966 году был награжден премей «Небюла».

На 8-м месте - нашумевший роман великого английского писателя, автора парадоксов Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». После публикации романа в обществе разразился скандал. Вся английская критика осудила его как аморальное произведение, а некоторые критики требовали подвергнуть его запрету, а автора романа — судебному наказанию. Уайльда обвиняли в оскорблении общественной морали. Однако обычными читателями роман был принят восторженно. По жанру — это философский роман, написанный в декадентском стиле.

На 9-м месте книга ливанского писателя Халиля Джебраила “Пророк”. Первый раз книга была опубликована в 1923 году, переведена с английского на более чем 50 языков. Книга стала источником вдохновения для Джона Ленона, Пола Маккартни, а также для политических деятелей Джона Ф. Кеннеди, Индиры Ганди и других. Книга состоит из 26 своеобразных эссе, посвященных таким общечеловеческим темам, как любовь, смерть, самопознание, свобода. Перевод – Соны Кюркчян, редактировала Нуне Товмасян.

Заключает список бестселлеров роман Германа Гессе “Степной волк”. Это самое известное произведение великого немецкого писателя, которое представляет всю палитру европейского кризиса начала 20-го века. Перевод – Ара Аракелян, редактор – Аркменик Никогосян.

Список бестселлеров художественной литературы на армянском языке подготовлен в сотрудничестве с книжными магазинами. В опросах участвовали магазины: «Нор гирк» (093-60-40-64), «Ноян Тапан» (56-81-84) Ай Гирк («Мек принт» - 58-30-59), «Бюрократ» (50-01-52), «Букинист» (53-74-13) и «Зангак» (23-25-28).

При опросах не учитывался спрос на специальную литературу, информационного и учебного характера.