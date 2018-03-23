Рекс Тиллерсон, уволенный президентом Трампом с поста госсекретаря США, на прощальной встрече с сотрудниками Госдепартамента США в четверг отметил, что Вашингтон может быть "очень злым городом", призвал бывших коллег старательно выполнять свои обязанности и сообщил, что подготовил для своего преемника доклады с рекомендациями по различным аспектам внешней политики. Его выступление транслировалось на сайте Госдепартамента, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Я бы просил вас по крайней мере раз в день проявлять доброжелательность по отношению к другим людям, - отметил он в заключение. - Этот город может быть очень злым".

"Наша страна сталкивается с целым рядом вызовов и угроз национальной безопасности, - отметил он. - В этих условиях как никогда важны ваша старательность и приверженность выполнению своих обязанностей в Госдепартаменте".



