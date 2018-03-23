Сoглашение о свободной торговле ЕАЭС-Иран предполагается подписать до конца мая

Временное соглашение о свободной торговле сроком на 3 года между ЕАЭС и Ираном может быть подписано до конца мая, сообщил в беседе с «Арменпресс» заместитель министра экономического развития и инвестиций О. Азизян, добавив, что до конца года оно начнет работать.

Соглашение предусматривает как упрощение регуляции расценков, так и их снижение для целой группы товаров, в экспорте которых Армения сильно заинтересована. Таможенные выплаты в некоторых случаях могут снизиться в три раза. «В соглашении речь идет о преференциях в отношении 400-500 товаров. В случае с нашими товарами, если рассматривать по группам, это 13-14 групп, в экспорте которых мы весьма заинтересованы», - отметил О. Азизян. В частности, речь идет о минеральной воде, безалкогольных напитках, шоколаде, сладостях, текстиле, ювелирных изделиях, мясопродуктах и др.

Что касается нерасценочных регуляций, то этим выводятся дополнительные ограничения по отношению к этим товарам на иранском рынке, который довольно хорошо защищен для стимулирования внутреннего производства.

На вопрос о том, есть ли расчеты, насколько возрастет экспорт в Иран после вступления Соглашения в силу, О. Азизян ответил: « Расчеты, конечно, есть, но с ними невозможно выходить на соглашение о свободной торговле. Мы считаем, что это будет заметный прирост, именно – заметный. У нас достаточно большой потенциал экспорта. То, что мы имеем, всего лишь небольшая часть того, что мы предполагаем экспортировать в будущем».