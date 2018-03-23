Европейские индексы снизились - 22-03-18

МОСКВА, 23 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.70% и составил 12100.08 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.38% и составил 5167.21 пункта, британский FTSE снизился на 1.23% и составил 6952.59 пункта, российский MICEX снизился на 1.02% и составил 2285.76 пункта, а RTSI снизился на 1.19% и составил 1255.78 пункта.