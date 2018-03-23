Европейские индексы снизились - 22-03-18
МОСКВА, 23 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 22 марта:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.70% и составил 12100.08 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.38% и составил 5167.21 пункта, британский FTSE снизился на 1.23% и составил 6952.59 пункта, российский MICEX снизился на 1.02% и составил 2285.76 пункта, а RTSI снизился на 1.19% и составил 1255.78 пункта.
- 09:27 Европейские индексы снизились - 22-03-18
- 09:23 Американские индексы снизились - 22-03-18
- 09:21 Цены на цветные металлы - 22-03-18
- 09:19 Цены на драгоценные металлы - 22-03-18
- 09:17 Цены на нефть - 22-03-18
- 22.03-21:46 Трамп ввел торговые ограничения в отношении Китая
- 22.03-21:32 Усэйн Болт проведет открытую тренировку с футболистами дортмундской "Боруссии"
- 22.03-21:26 Конгрессмены не нашли доказательств сговора Трампа с Москвой
- 22.03-21:14 Пирло готов войти в тренерский штаб сборной Италии
- 22.03-21:02 Предстоящие на 23 марта мероприятия
- 22.03-20:42 Глава Европарламента не будет поздравлять Путина с победой на выборах
- 22.03-20:38 В Полицию Армении явкой с повинной обратился мужчина, который разыскивался правоохранительными органами Польши
- 22.03-19:59 За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 76 случаев преступлений
- 22.03-19:30 Парламент Латвии в первом чтении единогласно проголосовал за Соглашение Армения- ЕС
- 22.03-19:06 Китай предоставит Армении 200 машин скорой помощи
- 22.03-18:26 Министр транспорта, связи и информационных технологий доложил президенту о ведомства в прошлом году и планах на 2018 год
- 22.03-18:00 Десятый тур Турнира претендентов: ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
- 22.03-17:51 Начался официальный визит президента Беларуси в Грузию
- 22.03-17:42 Британский совет сообщил о прекращении своей деятельности в России
- 22.03-17:39 Почти треть граждан Польши хотят выхода страны из ЕС, показал опрос
- 22.03-17:34 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 22-03-18
- 22.03-17:32 Азиатские индексы - 22-03-18
- 22.03-17:30 Отсидевший в тюрьме по ошибке 31 год американец стал миллионером
- 22.03-17:28 Трамп заявил, что побил бы Байдена и заставил бы его плакать
- 22.03-17:25 Ученые нашли связь между фруктовым соком и риском смерти
- 22.03-17:24 Британские ученые создали первый постоянный микроволновый лазер
- 22.03-17:08 500 000 кубиков Lego превратили в Toyota Camry
- 22.03-17:05 В Париже начались столкновения участников забастовки с полицейскими
- 22.03-17:02 Савченко задержали в зале заседаний Рады
- 22.03-16:56 Вопрос о предоставлении помощи Армении и Арцаху обсужден в Конгрессе США
- 22.03-16:51 СМИ: первая группа боевиков вышла из Харасты в Восточной Гуте
- 22.03-16:32 Генерал-лейтенант Айказ Багманян назначен заместителем начальника Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности
- 22.03-16:25 Глава МИД Армении в Париже примет участие во встрече по подготовке Экономического форума Франкофонии
- 22.03-16:09 В Польше заявили о неготовности вступить в еврозону
- 22.03-15:54 Мандат миссии ОБСЕ на Украине продлили на год
13:55, 18.03.2018
Просмотрели 1313 раз Выбираем будущее России – посол Волынкин считает показатель активности голосования в Ереване беспрецедентным
18:02, 17.03.2018
Просмотрели 1161 раз Армения позиционирует себя на международном рынке как страну, которая является колыбелью вина
17:22, 20.03.2018
Просмотрели 1063 раз Турция не ограничится Африном: тюрколог прогнозирует турецкие военные операции в населенном армянами Камышлы
14:28, 19.03.2018
Просмотрели 851 раз Мхитарян подарил автомобиль Реабилитационному центру раненых военнослужащих и инвалидов
20:14, 21.03.2018
Просмотрели 824 раз Университеты Аргентины отменили проведение отрицающей Геноцид армян конференции